قائمة أنجح الشاحنات في تاريخ صناعة السيارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في صناعة الشاحنات، تهيمن مجموعة استثنائية من الموديلات التي تعد كأنجح الشاحنات التي طرحت على مدار تاريخ صناعة السيارات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة بالشاحنات المتميزة، التي اعتبرت الأنجح في تاريخ الصناعة لما حققته من معدلات مبيعات غير مسبوقة وعلى مدار عقود.

في مقدمة القائمة، جاءت شاحنة فورد F-Series، فمنذ طرحها رسميا عام 1948، حققت الشاحنة معدلات مبيعات غير مسبوقة، وكانت السيارة الأعلى مبيعا في الولايات المتحدة لـ 39 عام متواصلة، والشاحنة الأعلى مبيعا خلال 44 عاما متواصلة.







من بعدها ضمت القائمة، شاحنة دودج رام، وهي أقرب الشاحنات منافسة لشاحنة فورد F-Series، وسبق لها أن تصدرت المبيعات بين الشاحنات في أعوام 2019 و 2020 و 2021.





من بعدها، جاءت ضمن القائمة شاحنة شيفروليه سيلفادور، ضمن أنجح الشاحنات على الإطلاق، والتي بيع منها منذ طرحها رسميا 12 مليون نسخة.





ومن ماركة تويوتا ضمت القائمة، شاحنة Toyota Hilux، وهي واحدة من الشاحنات الأعلى مبيعا خارج الولايات المتحدة، وترتفع شهرتها في الشرق الأوسط ونيوزلندا.





ومن شيفروليه، ضمت القائمة شاحنة أخرى كانت من أنجح الشاحنات في تاريخ صناعة السيارات، هي شاحنة Chevrolet C/K، الكلاسيكية، والتي كان ظهورها الأول عام 1960.





ومن ماركة نيسان، ضمت القائمة، شاحنة "تايتان"، التي كان ظهورها الأول عام 2003، وهي واحدة من أنجح ثلاث شاحنات في الولايات المتحدة حاليا.





شاحنة أخرى من تويوتا جاءت ضمن القائمة، هي "توندرا"، وكان ظهورها الاول عام 1999، و تتخطى مبيعاتها سنويا بالولايات المتحدة فقط 100 ألف نسخة سنويا.





ومن ماركة فورد، ضمت القائمة شاحنة Ford Ranger، وكان ظهورها الأول عام 1987، ويتوفر منها حاليا الجيل الرابع الذي طرح للمرة الأولى عام 2019.



