تحاكي "الشبح".. سيؤول تكشف عن نموذج أول مقاتلة محلية الصنع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، بعد 5 سنوات من إطلاق المشروع.

وقالت وكالة شراء الأسلحة في بيان، الجمعة، إن "طرح النموذج الأولي يعد خطوة رئيسية في مراحل التطوير لأنه يعني أننا ندخل مرحلة اختبار قدرات المقاتلة بعد بناء ما كان لدينا من رسومات وحسب".



وتوقع مسؤولون أن تعزز الطائرة الجديدة التي تشبه الطائرة الشبح في تصميمها القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية، والقدرات التنافسية لشركات صناعة الفضاء المحلية في السوق العالمية.





وتم عرض الطائرة المقاتلة رمادية اللون التي تحمل اسم "كيه إف-إكس" خلال فعالية أقيمت بمقر شركة كوريا لصناعات الفضاء، في مدينة ساتشون الجنوبية، بعد أكثر من 5 سنوات على انطلاق مشروع بقيمة 8.8 تريليون وون (7.9 مليار دولار أمريكي) لاستبدال طائرات القوات الجوية القديمة "إف-4" و"إف 5"، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وستزود الطائرة التي تبلغ حمولتها القصوى 7,700 كيلوجرام، بـ10 حجرات لحمل صواريخ جو- جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2,200 كيلومتر في الساعة، بمدى طيران يصل إلى 2900 كيلومتر.

ومن المخطط إجراء أول اختبار للمقاتلة في عام 2022، في حين يتوقع الانتهاء من عملية التطوير بالكامل في 2026.

وستصبح كوريا الجنوبية عندما تنتهي عملية التطوير الدولة رقم 13 في العالم التي تطور طائرتها المقاتلة الخاصة.