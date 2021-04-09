“المرور” يجب على سيارات النقل الالتزام بهذه الشروط عند نقل أي حمولة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن ضرورة التزام قائدي سيارات النقل بعددٍ من الشروط عن نقل أي حمولة.

وقالت الإدارة أنه يجب على قائد سيارة النقل الإلتزام بما يلي للحفاظ على السلامة العامة: