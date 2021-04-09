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“المرور” يجب على سيارات النقل الالتزام بهذه الشروط عند نقل أي حمولة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن ضرورة التزام قائدي سيارات النقل بعددٍ من الشروط عن نقل أي حمولة.

وقالت الإدارة أنه يجب على قائد سيارة النقل الإلتزام بما يلي للحفاظ على السلامة العامة:

  • ألا ينتج عن الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة.
  • ألا تسبب ضوضاء.
  • ألا يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.
  • ألا تتسبب الحمولة في حجب رؤية قائد السيارة أو تعريض اتزان السيارة للخطر عند قيادتها.
  • عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار وعاكسات السيارة أو أرقام لوحاتها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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