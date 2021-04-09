بالصور.. أسعار سيارات أودي 2021 في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودي الألمانية، من ماركات السيارات التي تحظى بتواجد متميز بالسوق المصرية لوفرة موديلاتها والفئات المطروحة منها وتنوع قدراتها.

وجمع موقع hatla2ee في قائمة، السيارات التي تتوفر بالسوق المصرية للبيع من ماركة أودي الألمانية، وأبزر مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

ضمت القائمة طراز أودي، A3، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2020، العاملة بمحرك بقوة 1000 سي سي، وتكلفتها 475 ألف جنيه.



تليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2020، العاملة بمحرك بقوة 1000 سي سي، وتكلفتها 555 ألف جنيه.





وطراز أودي، Q2، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / STYLE 2020، العاملة بمحرك بقوة 1000 سي سي، وتكلفتها 490 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي فئة أتوماتيك / S LINE 2021، العاملة بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 620 ألف جنيه.





وطراز أودي، Q3، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / ADVANCED 2020، العاملة بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 690 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي فئة أوتوماتيك / SPORT BACK 2021، العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,050 مليون جنيه.





وطراز أودي، A4، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / LUXURY 2021 العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي ، وتكلفتها 820 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي فئة أوتوماتيك / SPORT 2021، العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي، وتكلفتها 880 ألف جنيه.





وطراز أودي، A5، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أتوماتيك / S-LINE 2021 العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو ، وتكلفتها 970 ألف جنيه.





وطراز أودي، A6، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / LUXURY 2020العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي ، وتكلفتها 1,250 مليون جنيه.

وأعلى فئة هي فئة أتوماتيك / LUXURY PLUS 2020، العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,490 مليون جنيه.





وطراز أودي، Q7، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2021 العاملة بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,550 مليون جنيه.

وأعلى فئة هي فئة أتوماتيك / TFSI 2021، العاملة بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,890 مليون جنيه.





وطراز أودي، Q8، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أتوماتيك 2020 العاملة بمحرك بقوة 3000 سي سي ، و تكلفتها 2 مليون جنيه.





وطراز أودي، A8، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي فئة أتوماتيك 2019 العاملة بمحرك بقوة 3000 سي سي ، وتكلفتها 3.3 مليون جنيه.



