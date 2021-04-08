بنتلي تعلن عن مشروع بناء أعلى برج سكني على الشاطئ في أمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بنتلي عن تعاونها مع شركة عقارات Sieger Suarez Architects الشهيرة عالمياً لبناء أول برج سكني لعلامة بنتلي في مدينة ميامي الأمريكية.

المبنى بارتفاع 60 طابق سيكون أعلى برج سكني على الشاطئ في الولايات المتحدة، ويشمل 200 شقة فاخرة بمرأب داخلي في كل شقة مع مصعد سيارات مخصص.

أجل، كل شقة في هذا البرج ستاتي بمرأبها المنفصل لعدة سيارات، مع شرفة خاصة وساونا وحمام سباحة لكل وحدة سكنية.

وتهدف بنتلي لبدء بناء البرج الجديد في 2023 مع توقعات باكتمال المشروع في 2026، وستتكفل بنتلي من طرفها بتصميم خارجية البرج وداخلية الشقق الفاخرة.