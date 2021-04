كيا تطرح K8 2022 الجديدة كلياً في كوريا “مواصفات وصور حية”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – طرحت كيا سيارة K8 الجديدة كلياً في كوريا الجنوبية اليوم، مع توفرها في عدة أسواق عالمية محددة لاحقاً هذا العام.. وتجمع K8 الجديدة بين تصميم عصري بالغ الأناقة وأداء ديناميكي وتقنيات مبتكرة جديدة.

وستحل K8 محل K7 وكادينزا حول العالم، كما أنها أول سيارة تستلم شعار كيا الجديد كما حصلت على لغة تصميم العلامة الجديدة، بخارجية مستوحاة من اليخوت الفاخرة وتصميم وجه النمر للشبك الأمامي، مع خلفية عضلية.

الداخلية جديدة كلياً بمزايا تشمل شاشة عرض منحنية جديدة وأول نظام سمعي من Meridian بـ 14 مكبر صوت، مع مقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

كما حصلت K8 على نظام تعليق معدل مقارنة بكادينزا لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثف لكتم الأصوات.. ومن مميزات الداخلية هي خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم\س لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

وتأتي السيارة بمحرك 3.5 لتر 6 سلندر بنزين بقوة 296 حصان، أي أقوى بـ 6 حصان من محرك 3.3 لتر في كادينزا، كما تحسن عزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 359 نيوتن متر مقارنة بكادينزا، مع تقديم نظام دفع كلي جديد للفئة الأفخم.

وستتوفر K8 بمحرك آخر 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 195 حصان وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.. ومن المتوقع تقديم كيا لنسخة جديدة أساسية للموديل بمحرك 1.6 لتر في الأشهر القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin