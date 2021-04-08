أول لقطات رسمية لـ"هيونداي ألكازار " 2021.. حصريا للسوق الهندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعمت ماركة هيونداي أسطولها من السيارات الـSUV المجهزة من الداخل لـ7 ركاب، بكشفها رسميا عن طراز "ألكازار" الجديد كليا لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للطراز الجديد، الذي تطرح هيونداي خصيصا للسوق الهندية، بثلاث صفوف من المقاعد، وقاعدة إطارات عريضة.





وفيما يخص المواصفات والكماليات، يطرح طراز هيونداي "ألكازار" الجديد بمنظومة تقنية من الداخل تشمل شاشة معلومات بقياس 10.25 بوصة، ونظام كاميرا يرصد محيط السيارة بزاوية 360 درجة.





ويعمل الطراز بمحرك جازولين بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 157 حصان، مع عزم دوران 142 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 10 ثواني.

ويتوفر الطراز بخيار ثاني من المحرك، تربو ديزل بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 113 حصان، بعزم دوران 184 لفة/قدم.





تقاعد "فيلوستر"

ومن أسباب طرح هيونداي لطراز "ألكازار" الجديد كليا ضمن فئة SUV، هو ما شهدته السنوات الأخيرة من حالة رواج كبير للسيارات التابعة لفئة SUV، وهو ما دفع العديد من الشركات لوقف تصنيع بعض الفئات الأخرى.

طراز هيونداي فيلوستر التابع لفئة "هاتش باك" تضرر بشكل كبير من رواج سيارات SUV، وهو ما دفع هيونداي لدراسة وقف تصنيع السيارة.

وتراجعت مبيعات طراز فلوستر بنسبة كبيرة، ولذلك تخطط هيونداي لوقف تصنيع المنتج في الولايات المتحدة.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عن تراجع مبيعات الطراز بالولايات المتحدة منذ عام 2016 وحتى 2021 الجاري.

وقال إنه منذ منذ الأول من أبريل/نيسان الجاري، لم تبع نسخة وحيدة من الطراز بأنحاء الولايات المتحدة، مع العلم بأن طراز فيلوستر يتوفر منه للبيع في أمريكا فئتان هما "فيلوستر N"، وفيلوستر تربو".

ومنذ بداية 2021 لم تبع سوى 200 نسخة فقط من طراز فيلوستر بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما دفع هيونداي للتفكير جديا في رفعه من السوق الأمريكية بشكل نهائي.