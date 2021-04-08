السعودية تؤكد استمرار دعم اليمن وتتمسك بالحل السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة والشعب اليمني، ولكل الجهود لإنهاء الأزمة سياسيا، والتوصل لحل سياسي يحقق التنمية والازدهار للشعب.

وقال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، عقب لقاء رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك:" التقيت رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية بحثنا تعاوننا المشترك لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، ومبادرات المملكة التنموية وانعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني العزيز".



وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس: إن "المملكة مستمرة في دعم الحكومة والشعب اليمني، وكل الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية، وإيقاف إطلاق النار لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه".

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن مبادرة لتسوية شاملة للأزمة اليمنية وقوبلت بترحيب دولي وأممي وإقليمي واسع النطاق.

ونصت المبادرة على فتح مطار صنعاء لبعض الوجهات الدولية والإقليمية، والسماح باستيراد الغذاء والوقود عبر ميناء الحديدة وإيداع عوائد الضرائب والجمارك في حساب مشترك في البنك المركزي اليمني حسب اتفاق استكوهولم ليتسنى صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ أربعة أعوام.

كما نصت على وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.