هيونداي ألكازار SUV الجديدة تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن SUV جديدة باسم “ألكازار”، والذي يعني القصر في الإسبانية.. وتعتمد السيارة على نسخة مطولة من قاعدة عجلات كريتا لإضافة صف ثالث من المقاعد.

معظم ملامح التصميم الخارجي مشتركة مع كريتا، مثل الأبواب وغطاء المحرك والرفارف الأمامي، ولكن بذلت هيونداي جهداً لتمييز الشبك الأمامي، مع إضافة مصابيح خلفية أكبر حجماً وزجاج خلفي جديد.

أهم التغييرات تقع في الداخلية، حيث يمكن طلب ألكازار بستة مقاعد أو سبعة مقاعد، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد عبر ضغطة زر للدخول للصف الثالث.. وتشمل مواصفات السيارة شاشة لمسية 10.25 إنش وسقف شمسي بانورامي وشحن لاسلكي للجوال ولوحة عدادات رقمية.

وستنطلق ألكازار الجديدة بمحرك بنزين 2.0 لتر بقوة 157 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر، مع محرك 1.5 لتر تيربو ديزل بقوة 113 حصان وعزم 250 نيوتن متر، كلاهما متصل بناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات.

وستنطلق السيارة في الهند بشكل رئيسي لتنافس أمثال تاتا سافاري وإم جي هيكتور بلس وماهيندرا XUV500.