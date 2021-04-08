فرسان صناعة السيارات الكهربائية.. قائمة المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقود التحول الصناعي للسيارات الكهربائية في عالم السيارات مجموعة من ماركات صناعة السيارات التي كرست مستقبلها لهذا الهدف.

وكان من هذه الماركات من قرر التحول بشكل كامل لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية خلال السنوات الـ20 المقبلة، للسير على خطى ماركات مثل تسلا وريفيان.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن قائمة، عن أبرز ماركات السيارات التي تقود الطريق للتحول للطاقة الكهربائية بمستقبل صناعة السيارات، وفي مقدمتها تأتي ماركة تسلا، التي أصبحت بالفعل الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الرائدة حول العالم، ووصل معدل تصنيعها في 2020 لنصف مليون سيارة كهربائية.







وماركة هوندا اليابانية، التي تعتبر من فرسان المستقبل الصناعي للطاقة الكهربائية بعالم السيارات، وتخطط الماركة اليابانية للتحول بشكل كبير لبيع السيارات الكهربائية والهجينة بحيث يصل معدل مبيعاتها للسيارات الكهربائية لثلث ما تبيعه من سيارات بحلول 2030.





وماركة فولفو التي تسير بخطى ثابتة على هذا النهج، بسعيها للتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط، بحلول عام 2030 المقبل.





الأمر نفسه ينطبق على ماركة بي إم دبليو، التي اتخذت خطوتها الأولى بهذا الاتجاه بإعلانها عن طرح 25 سيارة كهربائية جديدة ضمن أسطولها بحلول عام 2023، على أن تتحول لماركة مصنعة للسيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.





والفرع الأوروبي لماركة فورد، الذي يطمح لاتخاذ طرح طراز موستانج ماتش إي الكهربائي الجديد، نقطة انطلاق للمستقبل والتحول للطاقة الكهربائية.





الأمر نفسه ينطبق على ماركة جاجوار البريطانية، التي أعلنت عن إيمانها بأن المستقبل للسيارات الكهربائية، وتسعى للتحول بشكل كامل لتصنيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2025.





وماركة رينو الفرنسية، أعلنت عن سعيها لطرح مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية عبر الماركات التابعة لها خلال عام 2022، تمهيدا لتحولها مستقبلا لتصنيع السيارات الكهربائية فقط.



