أفضل وأسوأ سيارات الـSUV كروس أوفر المدمجة في 2021.. تقييم الخبراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021، مجموعة استثنائية من الموديلات التابعة لفئة SUV كروس أوفر المدمجة من مختلف الماركات البارزة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، تقييما من الأسوأ إلى الأفضل، لأبرز الموديلات التابعة لهذه الفئة وتطرح كموديلات للعام الجاري.

وافتتح الموقع القائمة، بالطراز صاحب المركز العاشر بالقائمة، هو طراز فورد Escape، الذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 250 حصان، وتكلفة افتتاحية 26,130 ألف دولار للفئة التقليدية، وتكلفة افتتاحية 28,850 ألف دولار للفئة الهجينة.







وفي المركز التاسع جاء طراز كيا Sportage، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 240 حصان بحد أقصى، وتكلفة افتتاحية 25,265 ألف دولار.





وفي المركز الثامن جاء طراز هيونداي "توكسون"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 181 حصان بحد أقصى، وتكلفة افتتاحية 24,885 ألف دولار.





وفي المركز السابع جاء طراز سوبارو "فورستر"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 182 حصان بحد أقصى، وتكلفة افتتاحية 25,845 ألف دولار.





وفي المركز السادس جاء طراز نيسان " Rogue"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 181 حصان، وتكلفة افتتاحية 26,800 ألف دولار.





وفي المركز الخامس جاء طراز فورد " برونكو سبورت"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 245 حصان، وتكلفة افتتاحية 28,315 ألف دولار.





وفي المركز الرابع جاء طراز تويوتا " RAV4"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 302 حصان، وتكلفة افتتاحية 27,325 ألف دولار للفئة التقليدية، وتكلفة افتتاحية 29,675 ألف دولار للفئة الهجينة.





وفي المركز الثالث جاء طراز هوندا " CR-V"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 212 حصان، وتكلفة افتتاحية 26,525 ألف دولار للفئة التقليدية، وتكلفة افتتاحية 31,735 ألف دولار، للفئة الهجينة.





وفي المركز الثاني جاء طراز فولكسفاجن "تيجون"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 184 حصان، وتكلفة افتتاحية 26,440 ألف دولار.





وفي المركز الأول كأفضل طراز ضمن هذه القائمة، جاء طراز مازدا "CX-5"، الذي تتوفر نسخته لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 250 حصان، وتكلفة افتتاحية 26,545 ألف دولار.



