بي ام دبليو الفئة الثالثة 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بي ام دبليو الفئة الثالثة فيس ليفت أثناء اختبارها مؤخراً في الطرق العامة بدون تمويهات خارجية ولكن بلوحة قيادة مغطاة بالكامل.

الإشارة واضحة إلى أن معظم التحديثات ستكون مركزة في المقصورة، أهمها إضافة نظام المعلومات الترفيهية iDrive الأحدث للعلامة البافارية، والذي تم تدشينه لأول مرة في iX SUV الكهربائية بالكامل.

كما ستحصل الفئة الثالثة الجديدة على شاشة منحنية مشابهة لشاشة iX كذلك، ما يعني نهاية التصميم الكلاسيكي لداخلية الفئة الثالثة في الغالب.

وستحصل السيارة على تحديثات خارجية محدودة جداً للمصابيح والمصدات مع توفير تصاميم جديدة للجنوط وألوان إضافية.. وسيبدأ إنتاج الفئة الثالثة المحدثة في يوليو القادم، متبوعة بالفئة الرابعة في أغسطس.