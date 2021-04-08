انخفاض الحوادث المرورية والوفيات في المملكة بهذه النسبة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، انخفاض نسبة الحـوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن أعداد الحـوادث الجسيمة انخفضت خلال السنوات الماضية بنسبة 34%، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51%، مشيراً إلى أنها كانت في السابق 28 وفاة لكل 100 ألف نسمة، لتُصبح مؤخراً 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أولت السلامة المرورية عنايتها الكاملة بالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، إذ جعلتها ضمن مستهدفات رؤية 2030 لتحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية.