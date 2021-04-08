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تطبيق توكلنا يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين السيارات

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف تطبيق “توكلنا” عن إتاحة خدمات جديدة تتعلق بالسيارات والمرور، وتتضمن هذه الخدمات خدمة استعراض بيانات تأمين السيارات.

وتشمل بيانات تأمين السيارات رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين، وأوضح التطبيق أن بيانات تأمين السيارة محفوظة ويمكن للمستخدم الإطلاع عليها بكل سهولة، وذلك في الخطوات التالية:

  • الدخول على لوحة البيانات.
  • ثم الضغط على أيقونة تأمين المركبات.
  • ثم عرض قائمة وثائق التأمينات.
  • ومن ثم الضغط على الوثيقة لاستعراض البيانات الكاملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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