تطبيق توكلنا يتيح خدمة استعراض بيانات تأمين السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف تطبيق “توكلنا” عن إتاحة خدمات جديدة تتعلق بالسيارات والمرور، وتتضمن هذه الخدمات خدمة استعراض بيانات تأمين السيارات.

وتشمل بيانات تأمين السيارات رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم شركة التأمين، وأوضح التطبيق أن بيانات تأمين السيارة محفوظة ويمكن للمستخدم الإطلاع عليها بكل سهولة، وذلك في الخطوات التالية: