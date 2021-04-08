نصائح لتفادي انبعاث رائحة عفونة من مكيف السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينزعج العديد من المستخدمين من رائحة العفونة التي تنبعث في بعض الأحيان من مكيف السيارات، فما أسباب ذلك؟

أوردت مجلة السيارات الألمانية "أوتو جازيته" أن سبب انبعاث رائحة عفونة من مكيف هواء السيارة يكمن في تكوّن فطريات داخل مكيف الهواء، وذلك بسبب وجود رطوبة متبقية في مكيف الهواء.



وفي هذه الحالة تنصح المجلة الألمانية بإجراء عملية تطهير من الجراثيم لدى ورشة فنية متخصصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

وللوقاية من مثل هذه الروائح فإنه ينبغي قبل إطفاء محرك السيارة إيقاف وظيفة التبريد الخاصة بمكيف الهواء مع ترك المروحة تستمر في العمل، فبهذه الطريقة تقوم رياح السير بإزالة الرطوبة المتبقية من مكيف الهواء.

ومن المهم أيضا تغيير فلتر هواء مقصورة السيارة بانتظام، حيث لا يمكن تنقية الهواء الخارجي بشكل جيد إلا من خلال استخدام فلتر سليم ونظيف، وإلا فقد تستقر الجراثيم والبكتيريا على الفلتر وتتسبب في انبعاث روائح كريهة.