التوقيت المناسب لغسل محرك السيارة.. نصائح هامة وحالات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نادي السيارات ADAC الألماني من غسل المحرك بشكل متكرر، كي لا تلحق أضرار وتلفيات به.

وأضاف الخبراء الألمان أنه ينبغي ألا يتم غسل المحرك إلا في الحالات الاستثنائية فقط، مثلا عندما يكون المحرك متسخا بشدة من جراء تسريب الزيت.



وأشار الخبراء إلى أن كتلة المحرك في السيارات عادة ما تكون محمية ضد الصدأ والتآكل من قبل المصنع، لذلك ينبغي تكليف إحدى الورش الفنية المتخصصة عند الرغبة في غسل وتنظيف المحرك بشكل تام، نظرا لأن مواد التنظيف المستخدمة يمكن أن تتسبب في الإضرار بطبقة الحماية من الصدأ والتآكل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

ويقوم الفنيون برش منظف بارد على كتلة المحرك، بعد ذلك تتم معالجة المحرك بمواد حافظة للحماية من الصدأ والتآكل.

كما يحذر الخبراء الألمان من استعمال أجهزة التنظيف بالضغط العالي، نظرا لأن تيار الماء القوي قد يؤدي إلى حدوث تلفيات في الوصلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية مثل المولد الكهربائي أو صناديق المصاهر.