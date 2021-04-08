سيارات تتحدى التقادم بموديلات حديثة جدا.. عائدون من صفحات التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من العلامات المميزة في صناعة السيارات، موديلات تحتفظ بقيمتها التاريخية لتدفع الماركات المصنعة لها لإعادة تصنيع نسخ جديدة منها.

وفي تاريخ صناعة السيارات، تتوفر مجموعة من الموديلات المميزة التي تنطبق عليها هذه المواصفات، وطرحت في البداية كموديلات كلاسيكية وتقرر إعادة طرحها كنسخ حديثة بمواصفات تقترب من التطابق.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تكشف عن هذه الموديلات المتميزة، وتشمل طراز Land Rover Defender Series I، الذي تمت إعادة تصنيع نسخته الكلاسيكية عام 2016.







وطراز يعد من أقدم الموديلات ضمن هذه القائمة، هو طراز Bentley Blower الذي يصل عمره لـ 90 عاما، وأعيد تصنيع نسخة جيدة منه طرحت خلال السنوات الخمس الماضية.





وطراز شيلبي كوبرا الرياضي، الذي يعاد طرح نسخ حديثة منه، تتشابه في تصميمها مع إطلالته الكلاسيكية، وتتوفر للبيع بعدد محدود من النسخ حتى الآن.





الأمر نفسه ينطبق على طراز فورد GT40 الذي كان ظهوره الأول في سباقات لو امن 24 ساعة، عام 1969، ويتم طرح نسخ جديدة منه حتى الآن.





ومن ماركة أستون مارتن، ضمت القائمة طراز Aston Martin DB4 GT، الذي كان ظهوره الأول عام 1959، وتُطرح نسخ حديثة منه حتى الآن بنفس التصميم الكلاسيكي وبتكلفة تصل لـ 3 ملايين دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز جاجوار الكلاسيكي، Jaguar XKSS الذي تطرح منه نسخ جديدة حتى الآن، تتطابق ونسخته الكلاسيكية، التي ظهرت للمرة الأولى عام 1957.





وطراز Corvette Grand Sport الذي سبق أن توقف تصنيعه، وعاد بنسخة جديدة عام 2005، صنعت بنفس المواصفات والتصميم الخارجي، بمحرك ينتج حتى قوة 875 حصانا.





وطراز Superformance Shelby Daytona Coupe الذي أعيد طرح نسخ جديدة منه تضاهي نسخته الكلاسيكية، بمحرك جديد ينتج حتى قوة 500 حصان.



