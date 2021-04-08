أسعار سيارات فولكسفاجن في مصر 2021.. آخر تحديث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصرية لعام 2021، مجموعة متميزة من موديلات ماركة فولكسفاجن الألمانية، تطرح منها مجموعة متنوعة من الفئات.

وجمع موقع hatla2ee الموديلات المتطروحة من ماركة فولكسفاجن للسوق المصرية، وأبرز مواصفاتها، وتكلفتها الرسمية.

ضمت القائمة في مقدمتها، طراز فولكسفاجن جولف، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال عام 2021، فئة وحيدة، هي فئة اوتوماتيك / BASIC 2019، وتعمل بمحرك بقوة 1200 سي سي، وتكلفتها 389,9 ألف جنيه.







كما ضمت القائمة طراز فولكسفاجن باسات، الذي يتوفر منه 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / TRENDLINE PLUS 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 485 ألف جنيه.

تليها فئة أتوماتيك / TRENDLINE PLUS 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 500 ألف جنيه.

تليها فئة أتوماتيك / COMFORTLINE 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 585 ألف جنيه.

تليها الفئة الأعلى من الطراز هي فئة أتوماتيك / COMFORTLINE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 600 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة طراز فولكسفاجن تيجون، الذي يتوفر منه 5 فئات، الافتتاحية هي أتوماتيك / COMFORTLINE 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي ، وتكلفتها 509,9 ألف جنيه.

تليها فئة أتوماتيك / COMFORTLINE PLUS 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي ، وتكلفتها 559,9 ألف جنيه.

تليها فئة أوتوماتيك / ELEGANCE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 570 ألف جنيه.

تليها فئة أوتوماتيك / HIGHLINE 2020، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي، وتكلفتها 615 ألف جنيه.

تليها الفئة الأعلى من الطراز هي فئة أتوماتيك / R-LINE 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1400 سي سي تربو، وتكلفتها 645,9 ألف جنيه.



