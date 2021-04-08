ما هي السيارات النائمة؟.. 8 طائرات تسير على الأرض في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الموديلات التي يطلق عليها السيارات النائمة، تتسم بإطلالتها التقليدية وأدائها القوي.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز السيارات النائمة التي تتوفر بالأسواق لعام 2021، وأهم مواصفاتها.

ضمت القائمة من ماركة بي إم دبليو طراز M550i الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 523 حصانا، بعزم دوران 553 لفة/قدم، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 100 كلم في الساعة خلال 3.8 ثانية.







ومن ماركة أودي، ضمت القائمة، طراز S8، الذي يتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 563 أحصنة، بعزم دوران 590 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.





وطراز تويوتا كامري V6، الذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك ينتج قوة 300 حصان بعزم دوران 267 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.8 ثانية.





وطراز مرسيدس E53 AMG الذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك ينتج قوة 451 حصانا بعزم دوران 384 لفة/قدم.





وطراز أودي S5 الذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك ينتج قوة 349 حصانا بعزم دوران 369 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.





وطراز بي إم دبليو M340i الذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك ينتج قوة 382 حصانا بعزم دوران 369 لفة/قدم.





وطراز فولكسفاجن VW Golf Rالذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك ينتج قوة 315 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية.





وطراز تسلا Model Y Performance الذي يتوفر بالأسواق خلال عام 2021 بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.



