سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لليوم الثالث واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس، 8 أبريل/نيسان 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

سعر الدولار في مصر

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الخميس، استقرار متوسط العملة المصرية أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني، وتراجعت أمام اليورو الأوروبي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في عدة بنوك أبرزها، مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

توقعات نمو الاقتصاد

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع: أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدي المركزي المصري، اليوم الخميس، مسجلا نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى نحو 21.58 جنيه للشراء و21.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدي المركزي المصري، اليوم الخميس، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.82 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.