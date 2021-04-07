"هامر" تنضم لعائلة سيارات الـSUV الكهربائية.. سرعة هائلة وقدرات فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحوة هامر تستمر، بإعلان ماركة GMC الراعية لها عن طرح نسخة SUV كهربائية تطرح إلى جانب الشاحنة الكهربائية المرتقبة.

ووفق موقع "ذا فيرج"، فإن هامر قامت بالإعلان رسميا عن النسخة الـSUV الكهربائية الجديدة الحاملة لشعارها، كما كشفت عن عدد من مواصفاتها وتكلفتها الافتتاحية.





وتبدأ عملية تصنيع الطراز الكهربائي الـ SUV من هامر بحلول عام 2023، وسيتوفر بسعر افتتاحي 80,000 ألف دولار.

وسيتمتع الطراز بخاصية القيادة الانحرافية على سرعة منخفضة، ومن الداخل، ستطرح بشاشة معلومات تعمل باللمس، بقياس 13.4 بوصة، وشاشة مؤشرات بقياس 12.3 بوصة.





أما عن قدرات المحرك، ذكر "ّذا فيرج" أن النسخة الـ SUV الكهربائية الجديدة من هامر، ستطرح بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.0 ثانية، وقوة حصانية تصل لـ 170 حصان.



