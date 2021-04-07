موجز ”الخليج 365” للسيارات.."جينيسيس" تنطلق بالصين وأسوأ الموديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعد الصين سوقا مهما لأكبر شركات السيارات في العالم، ما دفع شركة جينيسيس لوضع بصماتها في هذا السوق المتنامي.

عانت بعض ماركات السيارات الفخمة بسبب مجموعة موديلات طرحتها عبر تاريخها، كانت بمثابة خيبة أمل لها، وواجهت صعوبة في تسويقها ثم سحبتها.

من ماركات السيارات اليابانية التي تتوفر لعام 2021 بالسوق المصرية، تأتي ماركة سوبارو، التي تطرح مجموعة بارزة بمواصفات وأسعار مختلفة.

لعشاق السيارات العاملة بمحرك عجلات خلفي فئة RWD، يتوفر خلال 2021 مجموعة متميزة من هذه الموديلات بتكلفة منخفضة عن غيرها.

