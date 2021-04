فورد إسكورت 2021 فيس ليفت الصينية تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد إسكورت الصينية على ثاني فيس ليفت رئيسي لها منذ إعادة إحياء السيدان الصغيرة في 2014 بشكل حصري للسوق الصيني.

وقد حصلت السيارة على تحديثات خارجية واسعة خاصة للمصابيح الأمامية والخلفية والشبك، مع تحديثات داخلية هامة تشمل شاشتين رقميتين بالكامل 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات.

ويُذكر أن إسكورت الصينية مبنية على فوكس الجيل الثاني القديمة، ويبلغ طولها 4.63 متر وعرضها 1.82 متر وارتفاعها 1.49 متر، ما يجعلها أصغر قليلاً من فوكس الجيل الرابع الحالي.

وتتوفر إسكورت في الصين بجنوط 15 أو 16 إنش ومحرك بنزين 1.5 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 122 حصان، مع نواقل يدوية وأوتوماتيكية 6 سرعات ونظام دفع أمامي.

