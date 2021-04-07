بنتلي تطلق ساعة يد فاخرة جديدة بسعر 194,000 ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعاونت بنتلي مع شركة Breitling السويسرية لإطلاق ساعة يد فاخرة جديدة بالاسم الطويل: بريمير B21 Chronograph Tourbillon 42 إصدار بنتلي المحدود.

وسيقتصر إنتاج الساعة الجديدة على 25 نسخة فقط وتشمل غلاف 42 مليمتر من الذهب الأحمر وخلفية من الياقوت الشفاف تسمح لك بمتابعة الحركات الميكانيكية الساحرة للساعة.

الساعة مستوحاة من ساعات Breitling الكلاسيكية من الأربعينات، مع استلهام تصاميم “ويلي برايتلنج”، حفيد مؤسس العلامة السويسرية، والذي اشتهر بقيادته لسيارات بنتلي وتصميم ساعات بريمير الأصلية.

وقد فتحت Breitling باب الطلب على الساعة الفاخرة في أوروبا بسعر 49,000 يورو، ما يعادل 194,000 ريال.