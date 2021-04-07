أرخص 9 سيارات بمحرك دفع خلفي لعام 2021.. "تويوتا" الأغلى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق السيارات العاملة بمحرك عجلات خلفي فئة RWD، يتوفر خلال 2021 مجموعة متميزة من هذه الموديلات بتكلفة منخفضة عن غيرها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أرخص السيارات المتوفرة بالأسواق لعام 2021 العاملة بنظام دفع RWD، من مختلف الماركات.

وجاء ضمن القائمة من ماركة شيفروليه طراز Chevrolet Camaro موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 25,995 ألف دولار.







من ماركة فورد طراز Mustang EcoBoost Fastback موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 27,155 ألف دولار.





ومن ماركة مازدا طراز Mazda Mx-5 موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 27,775 ألف دولار.





ومن ماركة سوبرا طراز Subaru BRZ موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 28,845 ألف دولار.





و من ماركة هوندا طراز Honda S660 Modulo X Version Z موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 28,898 ألف دولار.





و من ماركة فيات طراز Fiat 124 Spider Abarth موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 29,390 ألف دولار.





من ماركة دودج طراز Dodge Challenger SXT موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 35,295 ألف دولار.





و ضمت القائمة ماركة لكزس طراز Lexus RC300 موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 42,220 ألف دولار.





و في ختام القائمة جاءت ماركة تويوتا طراز Toyota GR Supra موديل 2021، العامل بنظام دفع 2021، ويتوفر بتكلفة 43,945 ألف دولار.



