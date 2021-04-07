أبرز موديلات سيارات "سوبارو" في مصر لعام 2021.. أسعار ومواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من ماركات السيارات اليابانية التي تتوفر لعام 2021 بالسوق المصرية، تأتي ماركة سوبارو، التي تطرح مجموعة بارزة بمواصفات وأسعار مختلفة.

وجمع موقع hatla2ee في قائمة، سيارات سوبارو التي تتوفر للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة، طراز سوبارو إمبريزا، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، فئة وحيدة، هي فئة أوتوماتيك 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 360,000 ألف جنيه.







من بعده ضمت القائمة، طراز سوبارو xv، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية لعام 2021، 6 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 410,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / FULL OPTION 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 419,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 455,000 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك / PREMIUM 2021، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 469,000 ألف جنيه.

وتليها أوتوماتيك / LUXURY 2020، التي تعمل بمحرك ينتج قوة 1600 سي سي، وتكلفتها 490,000 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك / LUXURY 2021، وتعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 499,900 ألف جنيه.



