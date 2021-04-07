بايدن يؤكد التضامن مع الأردن وتأييد إجراءاته لحفظ أمنه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن تضامنها مع الأردن لحفظ أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى، من نظيره الأمريكي، جو بايدن.

وأكد بايدن، خلال الاتصال، على تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن، بقيادة العاهل الأردني.

وشدد الرئيس الأمريكي على "تأييد إجراءات وقرارات الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره".

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "بايدن تحدث مع الملك عبدالله الثاني للتعبير عن دعم أمريكا القوي للأردن وللتأكيد على أهمية قيادته بالنسبة لأمريكا والمنطقة".

وأضاف أن الجانبان بحثا أيضا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين ودور الأردن في المنطقة.

وأشار إلى أن "بايدن أكد خلال اتصال مع العاهل الأردني على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أعلن نهاية "الفتنة" في البلاد، والتزام الأمير حمزة، ولي العهد السابق، بالدستور وقواعد العائلة الهاشمية.



وشهد الأردن أحداثا غير مسبوقة على مدار الأيام الماضية؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني.

وأسدل الستار على الأزمة مساء الإثنين عندما أعلن الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.