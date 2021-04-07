سباق "محموم" للفوز بدور مستشار الطرح للبورصة السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت البورصة السعودية " تداول" عروضا من 10 شركات لأدوار استشارية بطرحها العام الأولي المنتظر خلال العام الجاري.

وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة البورصة السعودية "تداول"، الأربعاء، إن البورصة تلقت عروضا من 10 شركات محلية وعالمية للفوز بأدوار استشارية في طرحها العام الأولي المزمع.

وأضاف لرويترز، "خلال الأسبوعين المقبلين، سنعلن تعيين استشاري أو استشاريين لذلك الطرح".

كان الحصان قال في وقت سابق الأربعاء، إن البورصة السعودية تحولت إلى شركة قابضة وسيصبح اسمها مجموعة "تداول" السعودية.

وأعلنت السوق المالية السعودية (البورصة)، الأربعاء، تحولها إلى شركة قابضة باسم "مجموعة تداول"، تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال 2021.

وستضم مجموعة تداول 4 شركات تابعة لها هي تداول السعودية (كسوق للأوراق المالية) وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية (مقاصة) وشركة مركز ايداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة وامض الجديدة والمتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.

طموح جديد

وقالت سارة السحيمي، رئيسة مجلس الإدارة، إن هذا الإعلان عن التحول لمجموعة قابضة يأتي بتحدٍّ جديد وطموح أكبر وفتح آفاق جديدة.

وأضافت قائلة: "اليوم نحن ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم والأكبر على مستوى المنطقة، ونحن كسوق مالية سعودية حققنا الكثير من الإنجازات".

وأضافت أن انضمام السوق لجميع الأسواق الناشئة يشكل دليلا ملموسا على الجهود الحثيثة التي بذلتها تداول، قائلة "إن طموحنا ورؤيتنا بأن نصبح سوقا مالية رائدة بين الأسواق العالمية".

وبينت أن تطوير السوق المالية السعودية ضرورة ملحة لضمان الاستدامة الاقتصادية.

رؤية 2030

وأضافت: "عملنا جاهدين في تداول لتعزيز وضمان تكامل الخدمات التي نقدمها للسوق المالية السعودية والتي تعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 ومواكبة التطور السريع".

وأوضحت أن هذه التغيرات والتحسينات الهامة التي مرت بها السوق كان لها الأثر الواضح لنقلها لإحدى أكبر الأسواق العالمية .

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، تأسست شركة "تداول" في عام 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتعد "تداول" الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.

يبلغ رأسمال تداول 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.

وانضمت تداول كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وكعضو في الاتحاد الدولي للبورصات.

10 آلاف نقطة بتداول 10 مليارات ريال

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.32 نقطة ليقفل عند مستوى 10014.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 335 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 415 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصدر، والسعودي الفرنسي، وسيسكو، وجازادكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والوطنية للتعليم، واللجين، ومجموعة فتيحي، والخليج للتدريب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.27%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وجازادكو، وجاكو، وشاكر هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، وجازادكو، والراجحي، والإنماء، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23406.71 نقاط، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 527 صفقة.