تجارب فاشلة في مسيرة صناع السيارات الفخمة.. قائمة أسوأ الموديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عانت بعض ماركات السيارات الفخمة بسبب مجموعة موديلات طرحتها عبر تاريخها، كانت بمثابة خيبة أمل لها، وواجهت صعوبة في تسويقها ثم سحبتها.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات التي كانت مخيبة لآمال ماركتها لما حققته من مبيعات متواضعة عند طرحها.

وضمن القائمة، جاء طراز DeLorean DMC-12، الذي لم يستمر طويلا في الأسواق بسبب تراجع مبيعاته بشكل غير متوقع، فكان ظهوره في عام 1981، وتم وقف تصنيعه عام 1982.







وطراز فيراري Mondial 8، الذي فشل في تحقيق المبيعات المرجوة منه رغم طرح بمحرك ذو أداء عالي، من فئة V8 ينتج قوة 214 حصان.





ومن كاديلاك، كان طراز Allante من الموديلات المخيبة للآمال بالنسبة للماركة الأمريكية، لطرحه بتكلفة مبالغ بها تخطت 50 ألف دولار، حين طرح عام 1987 ما دفع عملاء الماركة الألمانية للعزوف عن شرائه.





وشاحنة Lincoln Blackwood، التي استمرت للأسواق لمدة عام واحد فقط، بسبب تكلفتها المبالغ بها، و لفشلها في منافسة شاحنات أكثر تميزا مثل شاحنة فورد F-150.





ومن ماركة أستون مارتن، ضمت القائمة طراز Aston Martin Lagonda الذي توفر في حقبة السبعينيات، ولم تباع منه سوة 645 نسخة فقط.





ومن ماركة كاديلاك جاء طراز آخر، كان بمثابة خيبة أمل للماركة الأمريكية، هو طراز Cimarron، وفشلت كاديلاك في الترويج لهذا الطراز بسبب محركه الضعيف الذي كان ينتج بحد أقصى 86 حصان.





من بعده، ضمت القائمة طراز Chrysler TC By Maserati، الذي طرحته ماركة كرايسلر عام 1988، وفشلت في التسويق له بسبب تكلفته المبالغ بها عند طرحه ووصلت لـ 33,000 ألف دولار.





في ختام القائمة جاء طراز بي إم دبليو، I3 الكهربائي الذي طرح للمرة الأولى عام 2018، وقررت بي إم دبليو إيقاف تصنيعه بعد فشله في تحقيق المبيعات المرجوة منه.



