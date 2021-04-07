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جيريمي كلاركسون يعود لتوب جير في فقرة مخصصة للراحلة سابين شميتز

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيعود جيريمي كلاركسون لبرنامج توب جير لأول منذ رحيله المثير للجدل عن برنامج السيارات البريطاني الشهير في 2015، للمشاركة في فقرة مخصصة للراحلة سابين شميتز.

سابين شميتز كانت بطلة سيارات ألمانية ومضيفة سابقة لبرنامج توب جير، وقد وافتها المنية الشهر الماضي عن عمر ناهز 51 عاماً بعد صراع أربعة أعوام مع السرطان.

ويقدم جيريمي كلاركسون حالياً برنامج ذا جراند تور للسيارات على أمازون برايم مع رفيقيه ريتشارد هاموند وجيمس ماي.. وقد عبر كلاركسون عن حزنه لوفاة شميتز، واصفاً إياها بـ “ذات شخصية مشرقة جداً”.

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