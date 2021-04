مرسيدس CLS موديل 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن CLS موديل 2022 فيس ليفت بشبك أمامي محدث ومصد أمامي أكثر رياضية وجنوط جديدة وطلاء أزرق معدني ضمن خيارات لونية جديدة أخرى.

وتشمل التحديثات الداخلية مقود جديد ووزخرفات خشبية جديدة وجلود نابا فاخرة بألوان جديدة ضمن لمسات جمالية خفيفة أخرى.

وتتوفر CLS المحدثة بمحرك ديزل 1.9 لتر 4 سلندر بقوة 194 حصان وعزم 400 نيوتن متر، مع محرك ديزل 2.0 لتر بقوة 265 حصان وعزم 550 نيوتن متر، ومحرك ديزل 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 330 حصان وعزم 700 نيوتن متر.

وتشمل خيارات البنزين: محرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 299 حصان وعزم 400 نيوتن متر، ومحرك 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 367 حصان وعزم 500 نيوتن متر.. وأخيرًا فئة CLS 53 4MATIC+ الأعلى في المجال ستتوفر بمحرك 3.0 لتر بقوة 435 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع كلي وسرعة قصوى 250 كلم\س.

وستكشف مرسيدس عن أسعار CLS موديل 2022 مع اقتراب موعد طرحها في نهاية العام الجاري.

