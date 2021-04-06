جنرال موتورز ستصنع سيلفرادو كهربائية بالكامل بجوار همر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جنرال موتورز رسمياً عن تطوير نسخة كهربائية بالكامل لشيفروليه سيلفرادو لمنافسة فورد F-150 الكهربائية القادمة.. وقد تكتمت جي إم على معظم تفاصيل البيك أب القادمة، ما يشير إلى كونها في مراحل التطوير الأولية.

وسيتم إنتاج سيلفرادو الكهربائية بجانب جمس همر الجديدة في مصنع همترامك في مدينة ديترويت الأمريكية وستتمتع البيك أب بمدى تقديري 640 كيلومتر لكل شحنة.

وتهدف جنرال موتورز لبيع أكثر من مليون مركبة كهربائية بحلول 2025 مع الاعتماد على شاسيه وبطاريات Ultium المحورية التي ستدعم سيلفرادو الكهربائية وهمر وموديلات كاديلاك الكهربائية القادمة ضمن تطبيقات أخرى.

ويُذكر أن جي إم استثمرت 2.2 مليار دولار – 8.2 مليار ريال في مصنع ديترويت-همترامك لتجديده وتجهيزه لهمر وسيلفرادو والموديلات الكهربائية القادمة للشركة، وهو أكبر عملية تجديد لمصنع في تاريخ جنرال موتورز.