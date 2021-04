تعرف على أسباب صدور صوت الطقطقة من المحرك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن وكثرة الاستخدام تتعرض السيارة أحياناً لبعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي صدور صوت طقطقة من محرك السيارة، وهو ما يصيب السائقين بالخوف من وجود مشكلة كبيرة في المحرك.

ولقد أوضح ال9براء أن صدور صوت الطقطقة من المحرك يرجع إلى عدد من الأسباب، نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وهي كما يلي:

– وجود مشكلة في طرمبة الزيت في المحرك، وهو ما يمنع من مرور الزيت بشكل جيد، مما يسبب عدم تزييت كامل أجزاء المحرك.

– تناقص الزيت في المحرك نتيجة عدم تغييره لفترة طويلة، مما يسبب تلفه واحتراقه، وهو ما يؤدي إلى عدم تمكنه من أداء وظيفته من تزليج القطع المعدنية داخل المحرك.

– مشكلة في الكويلات أو البواجي (شمعات الاحتراق)، وهو ما يسبب صوت الطقطقة مع ارتجاج المحرك.

– وجود عطل في دائرة التبريد لعدم وجود كميات كافية من السوائل فيه، أو هناك تسريب للسوائل.

– وجود مشكلة في حساس الكرنك، وهو ما يسبب في اشعال خليط الوقود والهواء في غير الوقت الصحيح مسبباً هذا الصوت.

– تلف كراسي المحرك لوجود كسر أو انتهاء عمرها الافتراضي

– وجود مشكلة في أحد سيور المحرك أو عند انقطاع سير الكاتينة

– وجود ثقب في أحد أنابيب نظام العادم

– ارتفاع درجة حرارة المحرك، حيث يؤدي إلى اشتعال خليط الوقود والهواء قبل وقته، وهو ما يسبب هذا الصوت.

