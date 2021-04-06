طراز "فيلوستر" يترقب القرار "الصعب" من هيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت السنوات الأخيرة حالة من الرواج الكبير للسيارات التابعة لفئة SUV، وهو ما دفع العديد من الشركات لوقف تصنيع بعض الفئات الأخرى.

طراز هيونداي فيلوستر التابع لفئة "هاتش باك" تضرر بشكل كبير من رواج سيارات SUV، وهو ما دفع هيونداي لدراسة وقف تصنيع السيارة.

وتراجعت مبيعات طراز فلوستر بنسبة كبيرة، ولذلك تخطط هيونداي لوقف تصنيع المنتج في الولايات المتحدة.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عن تراجع مبيعات الطراز بالولايات المتحدة منذ عام 2016 وحتى 2021 الجاري.

وقال إنه منذ منذ الأول من أبريل/نيسان الجاري، لم تبع نسخة وحيدة من الطراز بأنحاء الولايات المتحدة، مع العلم بأن طراز فيلوستر يتوفر منه للبيع في أمريكا فئتان هما "فيلوستر N"، وفيلوستر تربو".

ومنذ بداية 2021 لم تبع سوى 200 نسخة فقط من طراز فيلوستر بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما دفع هيونداي للتفكير جديا في رفعه من السوق الأمريكية بشكل نهائي.