البنوك السودانية تنضم للنظام المالي العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول ببنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء، عن قرار مرتقب بشأن إدخال بنوك السودان في النظام المالي العالمي (IBAN).

وأصدر بنك السودان المركزي منشورا ألزم المصارف بتطبيق النظام المصرفي العالمي من خلال الالتزام بالمعايير العالمية وتسهيل المعاملات المصرفية.



وقال المسوؤل في تصريحات لـ"العين الاخبارية"، - فضل عدم ذكر اسمه - إن المركزي وجه المصارف السودانية الالتزام بعدد من الموجهات عند تطبيق النظام منها إعادة تنظيم حسابات العملاء الداخلية بطول موحد 12 حقلا لأي حساب، وعمل (IBAN) لكل الحسابات في أنظمة خارج الأنظمة المصرفية في مدة أقصاها 6 أشهر من صدور هذا المنشور.

وشدد على ضرورة الإعلان بكل الطرق الإعلانية لتوجيه العملاء للتقدم باستلام أرقامهم الجديدة وتسليم العملاء رقم الحساب المصرفي الدولي.

ونص المنشور على اعتماد (IBAN) في المستندات والأنظمة والمعاملات الداخلية بنهاية عام 2022 والانتهاء من استبدال الشيكات برقم (IBAN) بنهاية العام المقبل.