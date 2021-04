بورش ماكان ستحصل على فيس ليفت ثاني هذا الجيل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ماكان هي ثاني أعلى سيارة مبيعاً في مجال بورش بعد موديل كايين بفارق عدة آلاف من النسخ فقط، ما يوضح الأهمية القصوى للكروس أوفر الرياضية في استراتيجية العلامة.. ويبدو أن بورش تعمل على فيس ليفت ثاني للسيارة كما هو واضح من الصور التجسسية المرفقة.

وقد أكدت بورش في الماضي على أن الجيل القادم لماكان سيكون كهربائيًا بالكامل مع الكشف عنه خلال 2022، ولكن لا يعني ذلك نهاية ماكان بمحركات الاحتراق الداخلي قريباً.

التحديثات القادمة للسيارة ستضمن استمرار الجيل الحالي بالتوازي مع الجيل الكهربائي القادم حتى 2024 تقريباً، ومن المتوقع الكشف عن نسخة الفيس ليفت في نهاية العام الجاري بتحديثات خارجية محدودة للغاية.

وسنرى أهم التغييرات في الداخلية، مثل إزالة معظم الأزرار التقليدية على الكونسول الأوسط لصالح ضوابط لمسية مماثلة لكايين وباناميرا الأحدث، وقد نرى تحديثات للمحركات ولكن لا توجد تأكيدات بعد، وسنعلم المزيد عن ماكان المحدثة خلال الأشهر القادمة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin