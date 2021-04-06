8 نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يقبل بعض المستهلكين على شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة توفيرا للنفقات، لكن لعدم وجود الخبرة اللازمة لدى الكثير منهم فإنهم يقعون أحياناً في فخ خداع عدد من البائعين، ومن ثم تصبح صفقة السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.

لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة لشراء سيارة مستعملة جيدة وبسعر عادل، وهي كما يلي:

– دراسة أسعار السوق جيدا ويمكنكم الاستعانة بالمواقع الالكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة لمعرفة السعر المناسب للسيارة.

– فحص أوراق السيارة ومعرفة تاريخها، حيث يجب معرفة ملاك السيارة السابقين، وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم استخدامها كسيارة أجرة أو تأجير، وذلك لتجنب اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

– جلب أحد المختصين الموثقين للكشف عن حالة المحرك وأجزاء السيارة الرئيسية الهامة، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للسيارة، للكشف عن وجود أي أعطال بها.

– التأكد من عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، فكلما زاد العدد أثر ذلك على حالة السيارة وسعرها.

– أطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة سابقاً، بالإضافة إلى الإطلاع على وثائق صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة بها، وإذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم لا.

– أفتح أبواب السيارة وأفحص قوائم السيارة للتأكد من عدم وجود أي صدمات أو لحامات أو علامات طلاء جديدة أو صدأ.

– التأكد من عمل أنظمة السيارة الهامة المتاحة بها وكل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار بكفائة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك قد يخفض من قيمتها.

– اختبار القيادة للتعرف أكثر على السيارة وكفاءتها في السير، ومدى الشعور بالراحة من عدمه.