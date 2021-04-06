“عروض رمضان” نيسان باترول 2021 متاحة بدفعة مقدمة 10 ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، مع العَشَرة تحلى العِشرة! انتهز الفرصة في شهر الخير و احصل على سيارة أحلامك من بترومين نيسان بأقوى العروض الرمضانية بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول موديل 2021

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 169,999 ريال – عرض عملاء التقسيط: دفعة مقدمة بقيمة 10 ريال فقط.

ضمان ممتد لـ 10 سنوات.

10 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

صيانة مجانية لـ 5 سنوات.

الشروط والأحكام:

الصيانة المجانية لا تشمل قطع الغيار الاستهلاكية وتسري لـ 10 سنوات أو 100,000كم أيهما أقرب.

الضمان الممتد يفعل بعد الضمان المصنعي 7 سنوات أو 200,000كم أيهما أقرب ويخضع لشروط ومسؤولية المورد ولا يمكن استرداد قيمتها نقداً لانها غير مشمولة بسعر السيارة.

خدمة المساعدة على الطريق تخضع لشروط شركة مرني.

نظام التمويل خاضع لشروط البنك الأهلي و10 ريال الدفعة الأولى للعملاء المحول رواتبهم فقط.

العرض ساري حتى 13 مايو او حتى نفاذ المخزون.

صورة العرض: