شراكة بين "موانئ دبي" و"جيفكو" لتعزيز تجارة السيارات بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت "جيفكو"، شراكة عبر فرعها في الإمارات مع موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لتقديم حلول جديدة لتخزين السيارات بميناء جبل علي.

وسيقوم فرع جيفكو بالإمارات بتقديم حلول مرنة ومتكاملة لتخزين المركبات والتعامل معها في مواقف السيارات المغطاة لموانئ دبي العالمية بميناء جبل علي بهدف تعزيز قطاع تجارة السيارات إقليميًا.

و"جيفكو"، هي المزود المتخصص لخدمات سلاسل التوريد الصناعية والعاملة في أوروبا في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تعمل "جيفكو" الإمارات على تشغيل خدمات مناولة المركبات وأعمال الصيانة في مواقف السيارات المغطاة في ميناء جبل علي، حيث توفر الحماية من التغييرات الجوية كالعواصف وتساقط البرَد والتعرض لأشعة الشمس والغبار.

ومواقف السيارات المغطاة في ميناء جبل علي، هي من المنشآت الرائدة لموانئ دبي العالمية في إقليم الإمارات.

وتتيح حلول "جيفكو" المرنة والمصممة خصيصًا لمصنعي السيارات تقليل تكاليف النقل، وفي الوقت نفسه الذي تتيح لهم الاستفادة من عروض التخزين وإدارة المخزون وخدمات القيمة المضافة الأخرى بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ويمكن أيضًا للعملاء مراقبة المخزون ووضع السيارات من خلال بوابة "جيفكو" الرقمية.

وقال تييري بوكويليه مدير العمليات في جيفكو الشرق الأوسط: إن هذه الشراكة تعتبر إنجازًا هامًا حيث تتلاقى أهداف الطرفين في العمل على تنمية صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.





من جانبه أعرب شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات عن سعادته بالشراكة مع "جيفكو" معولاً عليها في رفع مستوى تنافسيتهم وتعزيز قطاع تجارة السيارات إقليميًا.





ويعتبر ميناء جبل علي أحد أهم المراكز التجارية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط لنقل البضائع المدحرجة بقدرة مناولة سنوية تصل إلى نحو مليون مركبة، وسعة تخزين تبلغ 33 ألف مركبة.

كما يحتوي الميناء على ساحات تخزين للسيارات توفر حلولًا قصيرة وطويلة المدى للعملاء الإقليميين والدوليين حيث يمكنهم الاستفادة من بيئة العمل والإجراءات المعفاة من الضرائب، وضريبة القيمة المضافة لعبور المركبات.