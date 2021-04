جيب كومباس 2021 المواصفات الأوروبية تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن كومباس 2021 المواصفات الأوروبية، وهي أول سيارة جيب مزودة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني في أوروبا، مع استلامها لتحديثات متعددة للتصميم الخارجي والداخلي ومجموعة محركات محسنة.

التحديثات الخارجية مشابهة لتحديثات النسخة الصينية للسيارة، والتي تم تدشينها في الخريف الماضي، بنفس المصابيح الأمامية LED والشبك الأمامي الواسع وفتحات الهواء المركزية الكبيرة.

كما حصلت السيارة على لوحة عدادات جديدة بشاشة لمسية 8.4 أو 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 10.25 إنش، مع دعم الأوامر الصوتي والتكامل مع الجوال وأحدث أنظمة السلامة لجيب، مثل مراقبة حالة السائق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات والمزيد.

وستنطلق كومباس 2021 الجديدة بمحركات بنزين 1.3 لتر بقوة 130 و150 حصان حسب الفئة، مع نواقل يدوية وأوتوماتيكية مزدوجة.. كما ستتوفر السيارة بمحرك ديزل 1.6 لتر بقوة 130 حصان، ومحركات هجينة بالقابس بقوة 190 أو 240 حصان.

