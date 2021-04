فئات جيلي توجيلا 2021 في السعودية Geely Tugella

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جيلي توجيلا 2021 هي كروس أوفر كوبيه تعرضها صانعة السيارات الصينية بأسواق المملكة العربية السعودية عند وكيلها الحصري شركة الوعلان للتجارة، وتمتاز بتصميمها الرياضي الأنيق ومقصورتها الفخمة، واليوم سنتعرف على فئاتها وأسعارهم ومواصفاتهم بالسعودية.

مواصفات المُحرك

في البداية، سنتعرف على محركها القوي، حيث تستمد توجيلا قوتها من محرك سعة 2.0 لتر TD يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية فقط، ويُمكن تشغيل المحرك بدون مُفتاح، وتبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، بمعدل استهلاك 14.1 كيلومتر لكل 1 لتر.

الأمان

تأتي توجيلا مُحملة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على:

ستة وسائد هوائية

مستشعرات صف أمامية وخلفية

كاميرا خلفية 360 درجة

نظام تثبيت سرعة متكيف

نظام الفرامل المساعدة للوقوف على التل

نظام التحكم في الهبوط من على التل

نظام مساعد الفرامل الآلي

نظام قياس ضغط العجلات

نظام الثبات الإلكتروني

مكابح كهربائية للوقوف

نظام تعليق تلقائي

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

نظام تحذير مغادرة المسار

نظام المحافظة على المسار

وظيفة معلومات حدود السرعة

المظهر الخارجي

تأتي توجيلا بتصميم يدمج ببراعة بين رياضية سيارات الكوبيه، وعملية سيارات الكروس أوفر، حيث تتمتع بمصابيح أمامية ليد ذاتية التشغيل مع تحكم ذكي في الضوء العالي في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى مصابيح نهارية ليد، مع مصابيح ضباب خلفية ليد، ومستشعرات للمطر.

ومن الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط ذات التصميم الأنيق مقاس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة، وقضبان السقف للتحميل، مع مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل آلياً تحمل مصباح جانبي ليد، وفتحة سقف بانورامية، وفي الخلف، تأتي بباب خلفي أوتوماتيكي يُمكن فتحه بدون استخدام اليدين في الفئة الأعلى، وميزة تسخين الزجاج الخلفي.

المقصورة

تتميز المقصورة باستخدام مواد غاية في الفخامة، حيث تتوفر بمقاعد جلد PVC أو نابا حسب الفئة، كما يُمكن تعديل مقعد السائق آلياً في 6 أو 8 وضعيات، وتعديل مقعد الراكب آلياً بست وضعيات، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي، وحامل أكواب بخاصية التدفئة والتبريد، مع عجلة قيادة كهربائية متعددة الوظائف، وإضاءة محيطية للأبواب وفي وحدة التحكم أيضاً للفئة الأعلى.

كما تأتي المقصورة مجهزة بأحدث التقنيات، حيث تحصل على بشاشة أجهزة قياس ال سي دي مقاس 12.3 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي بـ 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحة تكييف خلفية، وشاحن لاسلكي لشحن هاتفك الذكي، وميزة الدخول الذكي بدون مفتاح.

السعر

تتوفر سيارة جيلي توجيلا 2021 بفئتين شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي كالتالي :

1- فئة كمفورت بسعر 111,475 ريال سعودي

2- فئة لوكجري بسعر 121,825 ريال سعودي

ضمان سيارات جيلي 5 سنوات او 150 الف كيلو، مع صيانة مجانية سنتين او 40 الف كيلو.

