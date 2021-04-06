استدعاء ‏‎1,783‎ سيارة‏ فورد ولينكون بسبب خلل في ‏الكاميرا الخلفية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة ‏‎1,783‎ سيارة‏ منهم سيارات فورد ‎“EXPEDITION /‎F-150 / EDGE / EXPLORER /‎MUSTANG”‎‏ وسيارات “لينكون‎ ‎‎“MKX”‎موديلات 2020، مشيرة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‎‏.‏

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي؛ لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا.‏