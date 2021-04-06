استدعاء ‏‎1,783‎ سيارة‏ فورد ولينكون بسبب خلل في ‏الكاميرا الخلفية

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة 1,783 سيارة منهم سيارات فورد “EXPEDITION /F-150 / EDGE / EXPLORER /MUSTANG” وسيارات “لينكون “MKX”موديلات 2020، مشيرة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.
ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة توكيلات الجزيرة ومحمد يوسف ناغي؛ لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.