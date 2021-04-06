تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحافلات في مكة المكرمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حاليًا على تنفيذ مشروع النقل العام في مكة المكرمة للمرحلة الأولى من مشروع الحافلات؛ تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل المشروع

يتكون المشروع من 12 مسارًا منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلو متر ًا و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلو مترات و103 محطات، حيث بلغت نسبة إنجاز البنية التحتية 22% من خلال شركة قطارات مكة للنقل العام، ويبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية و7 جسور و11 تقاطعًا ذكيًا و455 محطة توقف.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات، وتتكون من مبنى التحكم، ومبنى إدارة السائقين، ومحطة وقود، وورشة الصيانة الخفيفة، وورشة الصيانة الثقيلة، والمقر الرئيسي للمشروع، حيث بلغت نسبة إنجازها نحو 30 في المئة.

أهداف المشروع

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع النقل العام بالحافلات يهدف إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف والحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة وأرجاء المنطقة كافة.