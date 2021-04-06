سيارات كهربائية لن تتخيل تاريخ تصنيعها.. صور نادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارات الكهربائية موجودة منذ ظهور الصناعة أواخر القرن الـ19، فهي ليست وليدة العصر الحالي، ولكنها الآن كشفت عن قوتها الحقيقية.

وقدم موقع "هوت كارز" في قائمة، مجموعة من الموديلات المتميزة، التي تعتبر دليلا على وجود سيارات كهربائية متميزة فيما قبل عام 2000 وبداية حقبة تسلا.

وضمت القائمة، ما وصلت له صناعة السيارات الكهربائية من تطور، بتوفير مركبات كهربائية للفضاء، كان منها مركبة Lunar Roving Vehicle، التي صنعت لبعثات القمر عام 1972، وتعمل بمحرك كهربائي ذي نطاق سير حتى 57 ميلا.







من بعده، ضمت القائمة، طراز Henney Kilowatt، وهو طراز كهربائي، ظهر عام 1959، وطرح بالولايات المتحدة بمحرك ذي نطاق سير حتى 60 ميلا.





من بعده، ضمت القائمة طرازا من من أقدم السيارات الكهربائية على وجه الأرض، هو طراز The "Hummingbirds" - NYC & London Electric Taxis، الذي ظهر مطلع القرن الماضي، وكان يعمل بمحرك ذي نطاق سير حتى 50 ميلا.





من بعده ضمت القائمة شاحنة Chevrolet S-10 Electric، وكانت من المحاولات البدائية لماركة شيفروليه لتصنيع سيارة كهربائية متميزة، بنطاق سير حتى 100 ميل.





وطراز كهربائي آخر باسم Enfield 8000 ظهر في عام 1973، وعمل بمحرك كهربائي ذي نطاق سير حتى 25 ميلا، وصنعت منه 120 نسخة فقط.





وطراز آخر من شيفروليه ظهر في حقبة السبعينيات، هو طراز Chevrolet Chevette – Electrovette، الذي توفر بمحرك ذي نطاق سير حتى 50 ميلا.





ومن ماركة هوندا، جاء ضمن القائمة طراز Honda EV Plus الذي توفر فيما بين عامي 1997 و1999، بمحرك ذي نطاق سير حتى 100 ميل.





ومن جنرال موتورز جاء في ختام القائمة، طراز General Motors EV1، الكهربائي الذي طرح في الفترة بين عام 1996، وحتى عام 1999.



