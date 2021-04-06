مبيعات السيارات الفاخرة والخارقة وصلت لمستويات قياسية في 2020، لماذا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت مبيعات السيارات الخارقة والفاخرة إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم خلال فترة وباء الكورونا العام الماضي.. وقد صرح رئيس وكالة “مانهاتن موتورز” الامريكية لسيارات بنتلي ولامبورغيني وبوجاتي: “لم أر مبيعات كهذه على مدار الأربعين عاماً الماضية”.

التناقض هنا غريب بعض الشيء، لتأثر مبيعات معظم صانعات السيارات بشكل سلبي العام الماضي بسبب ضغوط جائحة الكورونا وإغلاق المصانع وضعف القوة الشرائية للكثير من المستهلكين، ولكن السيارات الأكثر فخامة وسرعة تحدت هذه الضغوط لتسجل مستويات تاريخية في المبيعات.

السبب الرئيسي وفق محللي السوق أن الأثرياء قرروا اقتناء المزيد من السيارات الفاخرة لعجزهم عن السفر والترحال بسبب قيود الوباء.. ببساطة، أثرياء العالم شعروا بالملل العام الماضي ولهذا مبيعات السيارات الخارقة كسرت التوقعات.

وقد كشفت البيانات الأمريكية أن مبيعات السيارات بسعر أعلى من 80,000 دولار – 300,000 ريال قفزت بالضعف تقريباً خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الفترة في 2019، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الأغلى من 100,000 دولار (375,000 ريال) بـ 63%، وهو توجه تكرر بنسب متفاوتة حول العالم، في أوروبا والصين والأسواق الرئيسية الأخرى.