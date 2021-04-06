أبرز خفايا السيارات.. شاهد الخواص السرية لـ6 طرازات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند الاحتفال بالذكرى المئوية على طرح طراز أو طرح الجيل الأول من طراز، تكشف الماركة المصنعة عن إمكانيات سرية لهذا الطراز.

وعبر هذا التقرير، كشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات عن قائمة بأبرز خفايا السيارات، والخواص السرية التي تميزت بها موديلات طرحت كنسخ خاصة، واحتفالا بمناسبات متميزة.

وفي مقدمة القائمة، كشف الموقع عن سر خفي في سيارات كرايسلر باسيفيكا، حيث ذكر أن السيارات الجديدة من كل موديل من هذا النوع، تطرح ويضاف لها جزء من الموديلات السابقة له، كنوع من التكريم لسلفه ضمن نفس الفئة.







ومن الخصائص الخفية التي قدمتها ماركة دودج، أنها تطرح بطرازها الرياضي الشهير تشالنجر، خاصية حامل للأكواب أسفل غطاء محرك هذا الطراز، وكان أول ظهور لهذه الخاصية الخفية عام 2020.





وحين أرادت ماركة فورد تكريم طرازها الرياضي GT، وقت طرحها للنسخة الـ100 منه، عام 2003، طرحت هذه النسخة بتصميم للكشافات الأمامية على شكل رقم 100، وعمل هذا الطراز بمحرك خارق فئة V8.





من بعده، كشفت قائمة الموقع عن سمة أخرى سرية توفرت في موديل جاجوار E-Pace، وهي عبارة عن تصميم لحيوان الجاجوار المستوحى منه شعار الماركة، وإلى جانبه شبل من نفس فصيلة الحيوان، في تعبير عن فئة السيارة.





ومن ماركة جيب، كشفت القائمة، عن سمة سرية بإطارات طراز "رانجلر" المتميز، وهي سمة تشير لتكريم للموديلات الكلاسيكية للطراز، برسم على إطار الموديلات الحديثة يعبر عن النسخ الكلاسيكية من الطراز نفسه.





اختتم الموقع القائمة، بسمة سرية توفرت في موديلات Koenigsegg الرياضية الخارقة، وهو تصميم "شبح" يوضع على السيارة في إشارة لسرعتها الخارقة التي تجعل من الصعب رؤيتها عند انطلاقها على اقصى سرعة.



