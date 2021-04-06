مفاجأة "فورس موتورز" الهندية.. سيارة للأراضي الوعرة تسع "دستة" ركاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "فورس موتورز" النقاب عن سيارتها Trax Cruiser الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة، والتي تسع 12 راكبا.

وأوضحت الشركة الهندية أن السيارة Trax Cruiser الجديدة تظهر بطول 5.12 متر، وعرض 1.82 متر، وارتفاع 2.03 متر. وتقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.05 متر، تؤهلها لتسع ما يصل إلى 12 راكبا.



ويبلغ وزن السيارة 3.1 طن ويتولى دفعها محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.6 لتر وبقوة 90 حصانا/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. ويتم توزيع القوة على عجلات الدفع بواسطة ناقل حركة يدوي خماسي التعشيقات.

وتتألق المقصورة الداخلية بتجهيزات ثنائية اللون، وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط، مع نظامي ملتيميديا وملاحة ونوافذ كهربائية.

مبيعات السيارات الهندية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت في فبراير/شباط الماضي، نمو مبيعات سيارات الركوب بما في ذلك السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في SUV) في الهند خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 276554 سيارة مقابل 248840 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت رابطة مصنعي السيارات الهندية، في تقريرها اليوم إلى أن مبيعات سيارات الركوب العادية بلغت خلال الشهر الماضي 153244 سيارة بانخفاض سنوي نسبته 1.2%، في حين زادت مبيعات السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي والسيارات متعددة الأغراض بنسبة 37.3% إلى 111494 سيارة خلال الفترة نفسها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع مبيعات المركبات ذات العجلتين في الهند خلال الشهر الماضي إلى 1.43 مليون مركبة مقابل 1.34 مليون مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت مبيعات المركبات ذات الثلاث عجلات خلال الشهر الماضي إلى 26335 مركبة مقابل 60903 مركبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

من ناحيته قال راجيش مينون مدير عام رابطة مصنعي السيارات الهندية إن مشكلات سلاسل التوريد بما في ذلك ارتفاع أسعار الصلب وعدم توافر بعض الرقائق الإلكترونية المطلوبة لتصنيع السيارات وارتفاع رسوم الحاويات مازالت تمثل عقبات في طريق الأداء السلس لصناعة السيارات الهندية.