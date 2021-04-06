أسعار سيارات بورش في مصر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر من ماركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات الرياضية الفخمة مجموعة متميزة من المويدلات بالسوق المصرية خلال عام 2021 الجاري.

وقدم موقع hatla2ee قائمة تضم السيارات التابعة لبورش التي تتوفر بمصر خلال 2021، وأبرز مواصفاتها وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة، طراز بورش ماكان، الذي يتوفر منه فئتان بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك 2020، تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي، وتكلفتها 1,192,000 مليون جنيه، والفئة التي تليها هي فئة أتوماتيك / S 2020 العاملة بمحرك بقوة 3000 سي سي وتكلفتها 2,050,000 مليون جنيه.







من بعده ضمت القائمة، طراز بورش كايمان، الذي يتوفر منه ثلاث فئات بالسوق المصرية فئتان، الافتتاحية هي فئة مانيوال / 718 CAYMAN 2020، تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 1,350,000 مليون جنيه، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة مانيوال / 718 GT4 2020 العاملة بمحرك بقوة 4000 سي سي تربو وتكلفتها 2,405,000 مليون جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز بورش بوكستر، الذي يتوفر منه فئتان بالسوق المصرية، الافتتاحية هي فئة 718 / مانيوال 2020، تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي ، وتكلفتها 1,410,000 مليون جنيه، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة مانيوال / 718 GTS 2020 العاملة بمحرك بقوة 4000 سي سي وتكلفتها 2,135,000 مليون جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز بورش كايين، الذي يتوفر منه 11 فئة بالسوق المصرية، الافتتاحية هي فئة اتوماتيك 2020، تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي ، وتكلفتها 1,995,000 مليون جنيه، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة أتوماتيك / TURBO S E-HYBRID COUPÉ 2020 العاملة بمحرك بقوة 4000 سي سي تربو وتكلفتها 4,625,000 مليون جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز بورش باناميرا، الذي يتوفر منه 9 فئة بالسوق المصرية، الافتتاحية هي فئة اتوماتيك 2020، تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 2,375,000 مليون جنيه، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة اتوماتيك / TURBO S E-HYBRID 2020 العاملة بمحرك بقوة 4000 سي سي تربو وتكلفتها 5,555,000 مليون جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز بورش 911، الذي يتوفر منه 15 فئة بالسوق المصرية، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / CARRERA 2020، تعمل بمحرك بقوة 3000 سي سي تربو، وتكلفتها 2,635,000 مليون جنيه، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة أتوماتيك / TURBO S CABRIOLET 2021 العاملة بمحرك بقوة 3800 سي سي تربو وتكلفتها 5,470,000 مليون جنيه.



