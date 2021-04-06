8 متاحف للسيارات "المميزة" في العالم.. سباق خاص بين كبرى الشركات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك ماركات السيارات الكبرى متاحف متميزة تضم أبرز مجموعة سيارات طرحتها عبر تاريخها، ضمن تشكيلة تعتز بها كل ماركة وتمثل أبرز ما صنعت.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أبرز ماركات السيارات التي تمتلك متاحف تابعة لها تضم بها مجموعات مميزة من السيارات التابعة لها، التي تعتز بها لقيمتها التاريخية والجمالية.

وضمت القائمة، ماركة ألفا روميو، التي تمتلك واحدا من أعرق متاحف السيارات الخاصة بالماركات المصنعة لها، ويضم هذا المتحف 70 موديلا من أبرز الموديلات في تاريخ الماركة الإيطالية.







وماركة أودي تمتلك أيضا متحفا خاصا يضم مجموعة متميزة من أندر سيارات أودي، يبلغ عددها 50 سيارة على الأقل من مختلف الموديلات.





كما تمتلك ماركة بي إم دبليو، معرضا خاصة تعرض خلاله التحف والنوادر من سياراتها التي صنعتها عبر التاريخ، وتشمل موديلات من مختلف الفئات التابعة لها.





كما ضمت القائمة، ماركة بينتلي البريطانية، التي تمتلك متحفها الخاص، وتضم به مجموعة متميزة من موديلاتها النادرة التي تتمتع بقيمة تاريخية وجمالية عالية.





وأيضا ماركة سيتروين الفرنسية، من الماركات التي تمتلك متحفا خاصا بها يضم مجموعة متميزة من الموديلات، مثل طراز 2CV الكلاسيكي والنسخ الأولى من طراز DS، ويزيد عدد مقتنيات المتحف عن 400 سيارة.





وتحتفظ ماركة شيفروليه الأمريكية خاصة بالموديلات المطروحة من طراز كورفيت الرياضي الشهير، يضم مجموعة تزيد عن 80 سيارة، من ضمنها نسخة مصنعة بالكامل من مكعبات ليجو من الطراز.

وماركة فيراري الإيطالية، من أبرز ماركات السيارات التي تمتلك متحفا خاصا بموديلاتها، يضم مجموعة متميزة من الموديلات التاريخ التي قدمتها الماركة على مدار تاريخها الحافل.





في ختام القائمة، جاءت ماركة فيات التي تمتلك أيضا متحفا خاصا بها يمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، يشمل 81 ورشة صيانة، وأكثر من 250 سيارة مميزة.



