موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مفاجأة لاند روفر ومحرك مازاد النادر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت شركة لاند روفر أيقونتها Discovery الجديدة بسعر يبدأ من نحو 61 ألف يورو.

قررت شركة مازدا اليابانية لتصنيع السيارات تقديم محركات أكثر اقتصادا وتوفيرا في موديلاتها الجديدة، لتناسب اقتصادات الجائحة المتدهورة.

قرر الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة ماهيندرا أند ماهيندرا الهندية العملاقة للسيارات التركيز على السيارات الكهربائية والخدمات الرقمية.

حتى لا تعرض لأي من عمليات النصب والاحتيال عند شراء سيارة مستعملة بمواصفات مناسبة.. إليك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها